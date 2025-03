Lanazione.it - Oltre 10mila dipendenti pubblici al voto per l’elezione dei delegati

Arezzo, 15 marzo 2025 –alperdeiConferenza stampa della FP Cgil: liste e candidati in sanità, enti locali e ministeri Si vota nella sanità, negli enti locali e negli uffici ministeriali perdelle Rsu, l’organismo che rappresenta inei luoghi di lavoro. La Fp Cgil presenterà programmi e candidati nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 12 di martedì 18 marzo al terzo piano (ufficio Segreteria) della Cgil di Arezzo in via Monte Cervino. Aldel 14,15 e 16 aprile sono interessati, nella provincia di Arezzo,lavoratori distribuiti nella sanità, nelle funzioni locali e in quelle centrali.