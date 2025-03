Lapresse.it - Oggi a Roma la manifestazione per il sostegno all’Europa

pomeriggio alaper l’Europa promossa dal giornalista e scrittore Michele Serra, la mobilitazione nazionale ha incassato migliaia di adesioni sul sito del Comune di. Dalle 15 le principali forze politiche di opposizione si raduneranno per un evento che – senza simboli di partito e tra bandiere della pace, dell’Ucraina e dell’Ue – vedrà la partecipazione di un’ampia coalizione, che va dal Pd ad Azione e Italia Viva, passando per Avs.La mobilitazioneLasi preannuncia principalmente come una mobilitazione di forze politiche di opposizione unite dalla volontà di difendere l’Europa e il suo ruolo nel panorama geopolitico internazionale, contestando le politiche sovraniste portate avanti dal governo di centrodestra. Nonostante l’inclusività dell’evento, ci saranno assenze importanti: il M5S di Giuseppe Conte e tutto il centrodestra.