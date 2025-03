Internews24.com - Nuovo Stadio Inter, Scaroni: «Vogliamo partire con il nostro progetto assieme ai nerazzurri! Sarà il più bello d’Europa»

Leggi su Internews24.com

di Redazione: «con ilaiil più» Le parole del presidente del MilanA pochi minuti dall’inizio del match del Milan contro il Como, il presidente rossonero,ha dichiarato a Dazn:– «Siamo tornati alla proposta fatta nel 2019, costruire con l’lopiùqui a San Siro. Adesso finalmente ci siamo:con il. La palla è in mano al Comune ma sono ottimista. Noi tutti amiamo il Meazza, il prestigio rimarrà».OBIETTIVO COPPE – «Una bella coppa ce la siamo portata a casa alla fine, quindi non è tutto negativo. La Champions League è molto lontana ma continuiamo a combattere: se arriveremo in un’altra competizione la faremo al massimo».