Nuovo look per Conad: "Negozio tutto green"

di Via del Commercio, ha riaperto con uncompletamente rinnovato: reparti ampliati e un’offerta ancora più ricca, con particolare attenzione ai prodotti del territorio, ai freschi e freschissimi e alla sostenibilità ambientale. Grande attenzione alla sostenibilità ambientale con un impianto fotovoltaico di 1000 mq, per l’auto produzione di energia, l’illuminazione a Led, frigoriferi a basso consumo, etichette elettroniche per una maggiore efficienza ed un eco-compattatore per il riciclo della plastica. Sostenibilità ambientale ma non solo: attiva la collaborazione con la Colletta Alimentare per il recupero di prodotti prossimi alla scadenza e sostiene le associazioni locali, come Misericordie e Pubblica Assistenza, le associazioni sportive e le istituzioni scolastiche. Inoltre, di fronte al punto vendita è stata installata una panchina rossa, come simbolo della lotta contro la violenza sulle donne.