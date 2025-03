Juventusnews24.com - Nuovo allenatore Juve, i bianconeri si stanno guardando intorno: dai possibili nomi alle smentite. La rivelazione su Thiago Motta

di RedazionentusNews24, isi: tutti i dettagli sul futuro della panchina Il tema caldo in casain questi giorni è il futuro di. Secondo quanto rivelato da Matteo Moretto, isi starebberoin quanto ad oggi l’è più fuori che dentro dscelte della Vecchia Signora.PAROLE – «è molto più fuori che dentro indipendentemente dalla qualificazione in Champions o meno. Lasi sta, è uscito un nome altisonante come quello di Klopp che non ci risulta. Ci sono diversima ad oggi la certezza è che Klopp allantus non ci risulta».Leggi suntusnews24.com