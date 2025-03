Laspunta.it - Nunte reggo più all’Aurora di Velletri

, domenica pomeriggio di grande spettacolo e musica presso il Teatro Aurora dalle 18 in poi con l’esibizione del gruppo cover di Rino Gaetano ”Più ” fondato e ideato nel 2017 da il musicista e cantautore di Genzano Riccardo Favale. Sono rimasti pochissimi biglietti per un già previsto “tutto pieno” che si registrerà presso il Teatro bomboniera di piazza San Clemente. Sarà presente anche Pierluigi Germini, grande amico di Rino Gaetano , produttore discografico della RCA, in questo caso anche regista e ideatore insieme ai fratelli Riccardo e Fabrizio Favale, Roberto Baroncini, dello spettacolo che si intitola ” Raccontami di Rino”. Dove saranno portate in scena, le storie , molti racconti, gli aneddoti e cantate le più belle e famose canzoni del noto cantautore degli 70-80.