Lanazione.it - Nubifragio in Toscana, salvati 40 animali dai volontari della Lav: a rischio vita per l’alluvione

Firenze, 15 marzo 2025 – Tanti glicoinvolti nelche ha colpito lanella giornata del 14 marzo. Per prestare soccorso a tutti quegliche rischiano laa causa del maltempo, l’unità di emergenza Lav da ieri è al lavoro per salvare vite grazie alla tempestiva operatività degli attivisti di Prato e Firenze. L’Unità, con il supporto delle due sedi locali, che è intervenuta ha avviato le pratiche di mappatura per intervenire a supporto delle famiglie e delle realtà con, e ha già portato in salvo oltre 40in 24 ore tra cani, gatti, pecore, agnelli, polli, anatre. E si è messa anche a disposizione di protezione civile regionale e comunale, corpo forestale toscano, vigili del fuoco e carabinieri. È presente l’ambulanza veterinaria Lav prontamente rifornita di materiale sanitario-veterinario.