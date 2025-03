Quotidiano.net - Nubifragio I fiumi esondano

e Francesco Ingardia Evacuazioni, salvataggi e sfollati. Un (nuovo) giorno nero per Toscana ed Emilia-Romagna, strozzate dal maltempo e dal rischio alluvioni che avevano portato le due Regioni a emanare già una prima allerta rossa, rinnovata, e in parte estesa, anche per la giornata di oggi. LA TOSCANA Allerta meteo rossa. La prima del suo genere dal varo del sistema dei codici nel 2015. L’idrometro del giardino di Boboli di Firenze ha segnato 70 millimetri di pioggia in meno di 24 ore. Il rischio idraulico nel reticolo principale è stato altissimo. L’Arno, nel capoluogo, si è ingrossato al punto da scollinare in serata la quota dei 4 metri, comunque al di sotto della soglia di guardia fissata a 5,50 metri. FIRENZE "Si è trattato del livello più alto mai verificato a partire dalle tre piene dal 1992 a oggi", non ha esitato a ricordare la sindaca Sara Funaro.