Novità Berrettini | è spuntato all’improvviso

Matteone ha fatto sfoggio non appena atterrato a Miami: se ne sono accorti tutti, la new entry incuriosisce il pubblico.Altro giro, altra corsa. Archiviato il Masters 1000 di Indian Wells, che per Matteoè andato bene nella categoria del doppio e un po’ meno nel singolare, è già tempo, per i campioni del circuito, di fare le valigie e di partire alla volta di Miami. Molti di loro, quelli che sono stati eliminati nelle fasi iniziali del torneo, sono già in Florida, per la verità.: è(AnsaFoto) – Ilveggente.itIncluso il romano, che ha raggiunto la città statunitense già nei giorni scorsi insieme al resto del suo team. Verosimilmente, la ciurma è arrivata a Miami nella giornata di venerdì. E la prima cosa che il tennista e i suoi fidatissimi collaboratori hanno ritenuto di fare, dopo due settimane nel deserto californiano, è stata precipitarsi sulla spiaggia per concedersi un tuffo rigenerante nell’oceano.