Notizie Asvis dalla costruzione alla demolizione | l’edilizia richiede un approccio sull’intero ciclo di vita

Riproponiamo il testo di Tommaso Tautonico della Redazione, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito dell’il 5 marzo 2025 Contro la crisi climatica ridurre le emissioni legate all’utilizzo degli edifici non basta: serve agire anche su quelle trascurate, ovvero il carbonio incorporato. Dagli standard di qualità tedeschi ai nuovi limiti danesi, ecco come si stanno muovendo i Paesi Uerappresenta il 40% delle emissioni di CO2 legate all’energia. Il carbonio operativo, cioè le emissioni strettamente legatefase di utilizzo di un edificio come ad esempio riscaldamento, raffreddamento e alimentazione sono state al centro degli sforzi di decarbonizzazione degli ultimi anni. Ma, come rivela il rapporto “Zero-carbon buildings in cities.