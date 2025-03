Lanazione.it - "Non siamo tranquilli". Polemiche in consiglio

Leggi su Lanazione.it

Nove antenne a Vezzano: è stata bagarre nella sala comunale, per la presentazione del piano antenne, prodotto dalla ditta Polab. La popolazione, invitata dal sindaco Massimo Bertoni e dagli amministratori comunali a prendere visione del piano e degli sviluppi futuri degli impianti di telecomunicazioni sul territorio vezzanese non ha taciuto il disappunto. Nove antenne, non sono poche hanno detto, come hanno mal digerito le ipotesi di localizzazione individuate dai tecnici, con le rispettive compagnie che sarebbero interessate. Le zone dove potrebbero essere installate antenne sono: l’ex batteria di Valeriano, interesse di Tim, il parcheggio di Tracastello di Wind tre, il palazzo municipale sempre Tim, come il parcheggio e il cimitero di Vezzano basso, quindi a Sarciara l’area verde e il parcheggio di via Borrotzu, e la stessa via Borrotzu tutti e tre per il gestore Opnet Cellnex, infine via della Stazione a Vezzano dove non è più un’ipotesi ma una realtà, Iliad è già in cantiere in un terreno privato, situazione che ha agitato non poco in quanto la popolazione si è dichiarata non informata se non a cose fatte.