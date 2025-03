Agi.it - "Non perdiamoci di vista", il Popolo Blu dei '50mila' per una "Nuova Europa"

Leggi su Agi.it

AGI - Ilblu dei "" insieme per l'e quel "nondi", che suona come una speranza per il futuro: dopo quattro ore di musica e parole, è Michele Serra a rivendicare il successo del raduno di questo pomeriggio in piazza del, a Roma, nato proprio dalla sua penna e poi sostenuto da una cinquantina di sindaci. UNUNITI NELLE DIVERSITÀ "Siamo tanti perché siamo un, uniti nelle diversità", dice il giornalista. Il 'sold out' già a metà pomeriggio, gli accessi chiusi per il limite raggiunto di presenze. La marea di bandiere dell'UE insieme ai vessilli dell'Ucraina e della Georgia. Poi i lunghi striscioni 'arcobaleno' della pace trasformati in 'tappeti' su cui corrono i bimbi a piedi scalzi. LA MUSICA E LE VOCI IN PIAZZA "Bella Ciao" è il fuori programma cantato dal pubblico vicino alle transenne a pochi minuti dall'inizio.