Ilfattoquotidiano.it - “Non le piaceva come facevo l’amore, mi ha detto ‘dieci posizioni in dieci minuti non le fare, dammi tenerezza’”: Rocco Siffredi parla della moglie Rosa Caracciolo

è tornato are. Pochi giorni fa, ospite del podcast Casa Perfetta condotto da Gianluca Torre, avevato del suo letto: “Guarda fa schifo scoparci te lo dico subito! Quanto fa schifo il mio letto! Perché scivola e devo tirare, c’ho un letto di merda, purtroppo a miapiace quello li, è il posto peggiore. A me il sesso piace e a miapiace solo sul letto e mi toccasacrifici, una rottura di co**ioni”.E stavolta il racconto di particolari intimi del matrimonio del pornodivo arriva a La Volta Buona, su RaiUno, proprio in risposta ache al settimanale F ha svelato: “Ho preso coraggio e gli hoche non miil modo in cui lo faceva (, ndr). Era molto meccanico, cambiava posizione tremila volte”. La risposta di? “Quando uno passa 28 giorni al mese ala stessa roba due o tre volte al giorno un po’ di meccanicità viene a tutti, ed è stata proprioa dirmi: ‘Amoreinnon le, fanne un paio etenerezza, fammi tutto quello che una donna può cercare'”.