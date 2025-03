Ilnapolista.it - Non è così semplice il rinnovo di Yamal: dal suo contratto dipenderanno gli stipendi di tutto il Barcellona (As)

Lamine, ala destra deldi soli 17 anni, è già uno dei calciatori più talentuosi al mondo. Calca i campi della Champions e della Liga con una nonchalance da veterano e mostra sempre più padronanza anche tra le stelle blaugrana (pur considerando che la squadra di Flick è una delle più giovani per media anagrafica d’Europa ndr). Il quotidiano spagnolo As, da sempre vicino alle vicende del Madrid, ha oggi pubblicato un’analisi sulle vicende legate aldel calciatore.e il: non è(As)Di seguito quanto riporta As, che insiste sulla difficoltà della trattativa:“Rinnovare l’ala non è. Ilha rinnovato il suofino al 2026 nell’estate del 2023. È tornato dal tour negli Stati Uniti , quando aveva appena compiuto 16 anni.