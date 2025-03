Iltempo.it - "No all'invio di truppe". Meloni non arretra sulla linea per la pace in Ucraina

Leggi su Iltempo.it

Una "responsabilità doverosa per la realizzazione di un futuro diper il nostro continente". È quella che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rivendica come fondamentale nel percorso che ha portato alla costruzione dell'Europa, e che auspica ispiri anche le politiche future. Un messaggio, quello del capo dello Stato, che va al di là dell'occasione concreta - la cerimonia di conferimento del Premio 'Santi Ilario e Taziano-Città di Gorizia', condiviso con il presidente emerito della Repubblica di Slovenia Borut Pahor - per esaltare "società mature, cresciute in democrazia, con efficaci anticorpi rispetto a lusinghe di sterili e pericolosi nazionalismi, che hanno arrecato tanti gravi danni". Un messaggio che arriva nel giorno in cui si riunisce in videoconferenza la 'coalizione dei volenterosi' convocata dal premier britannico Keir Starmer, con i leader globali chiamati a discutere gli sviluppi della guerra indopo un'altra settimana frenetica di diplomazia volta a convincere la Russia ad accettare un cessate il fuoco di 30 giorni.