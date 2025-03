Liberoquotidiano.it - "No all'invio di militari": Meloni non arretra di un millimetro al vertice voluto da Starmer. E sugli Usa...

C'è anche Giorgiatra i leader "volenterosi" che partecipano al videocollegamento organizzato dal premier britannico, Keir, per la pace in Ucraina. Il presidente del Consiglio ha ribadito l'impegno a favore di una pace giusta e duratura, che assicuri la futura sovranità e la sicurezza di Kiev. L'Italia "intende continuare a lavorare con i partner europei e occidentali e con gli Stati Uniti per la definizione di garanzie di sicurezza credibili ed efficaci" ma non intende partecipare al dispiegamento di "una eventuale forza militare sul terreno". Insomma, bocciata l'ipotesi di undi truppe sul campo come già anticipato varie volte dal premier stesso. Durante il colloquio video, Keirsi è appellato ai 25 partecipanti affinché "si preparino per la pace. Una pace che sarà sicura e che durerà".