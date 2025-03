Ilgiorno.it - Niente stipendio ai lavoratori. Si ferma il cantiere del Sacco

Non arrivano gli stipendi nelper gli interventi di ristrutturazione dell’ospedale(nella foto) e isino per protestare contro subappalti "fuori controllo" secondo quanto denunciato da Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil. "La mobilitazione - si legge in una nota sindacale - si è conclusa solo dopo l’intervento delle forze dell’ordine". I sindacati di categoria Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil, al lavoro per lo sblocco dei bonifici a favore dei, afno che "quello che è accaduto è inaccettabile e dimostra le gravi carenze di controllo da parte della stazione appaltante Asst Fatebenefratelli". "È da dicembre - afno le organizzazioni dei- che chiediamo un incontro per affrontare le problematiche di questo, senza ricevere alcuna risposta".