Sololaroma.it - Nicola: “Roma altamente competitiva, subentrare a Ranieri gratificante”

Obiettivo reagire, questo è il mantra con il quale lasi avvicina alla sfida di campionato contro il Cagliari, dopo un ko di Bilbao dolorosissimo per le conseguenze ma da archiviare al più presto. Di fronte una squadra gagliarda che si sta costruendo, mattoncino dopo mattoncino, la sua salvezza, da prendere con le pinze come sottolineato dain conferenza stampa. Una chiacchierata interessante, con tanto di strigliata a Dovbyk e nuovi pensieri sul rosso a Hummels, ma quasi in contemporanea ha parlato anche Davide, tecnico dei sardi, del match dell’Olimpico.Idee chiare per l’allenatore dei rossoblù: “È unacostruita per altri obiettivi, come stanno dimostrando, in Coppa avevano un avversario tosto. Penso che abbiano fatto la partita che dovevano senza lasciare spazi.