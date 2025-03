Terzotemponapoli.com - Neres recuperato, ma Conte non vuole rischi: Napoli pronto per il Venezia

L’ansia dei tifosi in vista della prossima giornataIlsi prepara a un match cruciale contro il, in una fase della stagione in cui ogni punto pesa. Arturo Minervini, giornalista e conduttore di 16su 8 Channel, ha espresso il sentimento dominante tra i tifosi: un’attesa carica di tensione e speranza.“La giornata alle porte è importante”, ha spiegato Minervini a 1 Football Club su 1 Station Radio. “Non solo per il risultato del, ma anche per capire cosa succederà negli altri incontri, come quello tra Inter e Atalanta a Bergamo. Il primo passo, però, è vincere contro il, che non è un avversario da sottovalutare: due settimane fa ha fermato l’Atalanta sullo 0-0”.Ilha mostrato segnali di crescita nelle ultime gare, in particolare contro la Fiorentina e l’Inter.