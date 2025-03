Ilnapolista.it - Neres non convocato per il match contro il Venezia, rientrerà col Milan (Sky)

Leggi su Ilnapolista.it

Il Napoli domani affronterà alle 12:30 il. Era in dubbio la presenza di Davidtra i convocati, dopo l’infortunio che lo sta tenendo fuori da un mese.nonil, rientra dopo la sosta nazionaliSecondo quanto riportato da Sky Sport, il brasiliano non sarà. Dunque,per ilildopo la sosta delle nazionali, domenica 30 marzo alle 20:45.ULTIM’ORA SERIE A#Napoli, #nonil #Il brasilianodopo la sosta per le nazionali#SkySport #SkySerieA— skysport (@SkySport) March 15, 2025L’impatto con Napoli del brasilianoScrive il CorSera:Il brasiliano, esterno del Napoli, continua a dirne pochissime di parole, è in campo che esalta tutta la sua fantasia con giocate imprevedibili e mai banali.