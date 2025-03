Lanazione.it - Nel cuore del disastro. Sesto Fiorentino affoga: "Mai vista una cosa così"

(Firenze)Un evento del genere anon si era mai visto. Sicuramente da almeno cinquant’anni a questa parte. L’esondazione, in pieno centro cittadino, del torrente Rimaggio ha provocato, infatti un vero e proprio fiume d’acqua, che ha letteralmente invaso le strade e piazze più importanti arrivando fino a piazza della Chiesa. Qui è finita sott’acqua anche la pieve romanica di San Martino ma, per fortuna, non risultano danneggiate le opere d’arte presenti. Danni ha invece riportato il confinante Oratorio San Luigi. La rottura dell’argine destro del torrente si è verificata, intorno alle 10,15 di ieri mattina, in piazza del Mercato: in questo caso – come fa sapere il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno – l’esondazione e conseguente rottura della spalletta sarebbe avvenuta "a causa della sezione del ponte insufficiente per accogliere e smaltire le acque in piena" e non, come ventilato ieri, "per ostruzioni di detriti o materiale galleggiante, quasi del tutto assente o comunque in quantità tale da non influire assolutamente sull’andamento delle acque".