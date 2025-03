Ilnapolista.it - Neanche Aznavour è arrivato a Conte, ha rivoluzionato il Napoli con le parole (e i fatti) (Gazzetta)

Leggi su Ilnapolista.it

Antonioha cambiato il, o meglio, gli ha dato motivazioni per indirizzare una volata verso il primo posto che fino a prima dell’estate sembrava quasi impossibile, dopo un’annata disastrosa.e lemotivazionali spese per ilverso la volata scudettoScrive Antonio Giordano sulladello Sport:Di Antonio– raccontano gli amici – non si butta via nulla,una virgola, né frasi che sembrano scolpite nell’aria, come in quei memo che invadono i social. E per presentarsi a, scavando dentro conoscenze dialettali, e con il preciso scopo di raccontarsi,andò dritto al cuore di sé e con «amma faticà», che non ha bisogno di traduzioni, sussurrò chiaramente a chi non lo conosceva da quale comandamento si partisse. «non dev’essere una tappa di passaggio ma una meta».