Ilrestodelcarlino.it - ’Né Oriente né Occidente’: la storia di domani

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Renata Pepicelli lo chiama ‘Occiriente’. Quello "spazio in cui persone, religioni e lingue plurali convivono nello stesso luogo, e le culture si rifondano e ricuciono insieme". È il suggerimento di un mondo nuovo che l’autrice, docente di Islamologia edel mondo arabo contemporaneo all’università di Pisa, muove in ‘Néné(Il Mulino). Confini disegnati da una geometria variabile; mondi che, da sempre, si sono contaminati. "Se studiamo con attenzione la, anche presente, e il pensiero politico, vediamo come queste stesse categorie, di Occidente e, siano frutto di invenzioni", sottolinea Pepicelli, che presenta il libro alle 17 alla libreria coop Ambasciatori con lo storico Alessandro Vanoli e Yassine Lafram, presidente Ucoii. Per esempio? "L’espressione Medioè stata coniata dai colonizzatori britannici, che su quelle terre costruivano il loro impero.