Nba | i Nuggets superano i Lakers sedicesima vittoria consecutiva per Cleveland

Nottata ricca in Nba, con ben dieci gare in programma ma con poche sorprese. Vincono tutte le big, a partire dai Boston Celtics, che hanno piegato 91-103 a domicilio i Miami Heat. Primo tempo favorevole ai campioni in carica, che poi subiscono la rimonta dei padroni di casa nel terzo quarto a riprendono il comando nelle operazioni nella frazione finale. Il top scorer è Jayson Tatum con 28 punti, seguito da Jrue Holiday a quota 25; l’unico oltre ai 20 punti in casa Heat è Andrew Wiggins con 23.Rispondono subito in vetta alla Eastern Conference iCavaliers, che vincono 124-133 sul parquet dei Memphis Grizzlies e centrano la. Partita dominata dall’inizio alla fine, che dimostra tutto il valore della squadra allenata da Kenny Atkinson. Sono in sette in doppia cifra in casa Cavs, con Evan Mobley a guidare con la doppia doppia da 22 punti e 11 rimbalzi; non basta agli orsi un Ja Morant da 44 punti.