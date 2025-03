Terzotemponapoli.com - Napoli, si pensa a Marianucci per la difesa

Ilè impegnato in una accesa ed entusiasmante lotta Scudetto. Gli uomini di Conte domani giocheranno contro il Venezia di Di Francesco. La formazione lagunare gioca un bel calcio e non vuole assolutamente rinunciare alla lotta per la salvezza. La società di De Laurentiis tuttaviagià al futuro e mette nel mirino nuovi acquisti. Sìinnanzitutto alla. Manna, a quanto pare, avrebbe già chiuso per il difensore dell’Empoli. A scriverne è il giornalista Moretto.Ilpesca in casa EmpoliNovità in casa Empoli sul fronte calciomercato. Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Matteo Moretto, ilavrebbe raggiunto un accordo verbale con l’Empoli per l’acquisto a titolo definitivo di. Il classe 2004 azzurro arriverebbe alla corte di Conte soltanto al termine della stagione, per lui è pronto un contratto di cinque anni.