Napoli, secondo colpo di mercato per l'estate: scelto l'attaccante di Conte

Ilgià al lavoro sul2025, pronto l’acquisto di un attaccante per: ecco di chi si tratta Ilnon perde tempo e, archiviato ildi prospettiva Luca Marianucci, è già con la testa al2025. Con Antoniosaldo in panchina – o almeno così sperano i tifosi sotto il Vesuvio – la società partenopea sta muovendo i primi passi per rinforzare la rosa in vista di una stagione che si preannuncia da capogiro.Tra Serie A, Coppa Italia e il sogno Champions League, gli azzurri vogliono arrivare preparati, con un organico all’altezza delle ambizioni. E dopo aver sistemato la difesa, ora l’attenzione si sposta sull’attacco: un’ala sinistra, per la precisione, che possa colmare quel vuoto lasciato da Kvaratskhelia e dare ail guizzo che cerca.Il ds Giovanni Manna, con il fiuto di chi sa guardare lontano, sembra avere le idee chiare.