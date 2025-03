Napolipiu.com - Napoli, la coppia “RaRo” per lo sprint scudetto: le certezze di Conte

Il Napoli ha trovato il suo tandem offensivo: Raspadori e Lukaku, una coppia che funziona e che Antonio Conte ha trasformato da soluzione d'emergenza a vero punto di forza della squadra. Come sottolinea Fabio Mandarini per il Corriere dello Sport, i numeri parlano chiaro: 4 gol e 2 assist in quattro partite, un bottino che certifica la crescita dell'intesa tra i due attaccanti.Dopo il successo sulla Fiorentina, il Napoli è chiamato a confermare il suo rilancio contro il Venezia, in un match cruciale per mantenere vivo il sogno scudetto. Da Bergamo a Venezia sono passati otto turni di campionato e tre trasferte senza vittorie, un trend che la squadra di Conte vuole invertire puntando ancora sulla sua coppia d'attacco.