Napoli il Comune dedica una targa a Pino Daniele

“In questo palazzo visse la sua giovinezza il grande cantautore, poeta e compositore. Qui sono nate ‘Napule è’, ‘Terra Mia’ e tante altre canzoni che hanno illuminato i cuori di una Città e di un intero popolo”: queste sono le parole incise sullacommemorativa che la Municipalità 2 diinaugurerà ufficialmente alle 11 di mercoledì 19 marzo, giorno del settantesimo anniversario della nascita di. Lasarà apposta sulla facciata del Palazzo Mirelli in via Santa Maria La Nova 32, un indirizzo che profuma di musica e di leggenda: in questo edificio del centro storico divissee proprio qui, ancora adolescente, il musicista compose i suoi primi brani, autentici gioielli in musica e parole che andarono a impreziosire il leggendario album d’esordio “Terra Mia” e tracce di successivi album della sua carriera.