Napoli Conte vuole ritrovare solidità e vittoria in trasferta

Il Napoli di Antonio Conte si prepara alla trasferta contro il Venezia, con l'obiettivo di ritrovare il successo lontano dal Maradona e consolidare la propria posizione in classifica. Gli azzurri non vincono in trasferta dal 18 gennaio contro l'Atalanta, e da allora hanno collezionato due pareggi e una sconfitta, numeri in netto contrasto con il rendimento esterno della prima parte di stagione. Come evidenzia Raffaele Auriemma per Tuttosport, il Napoli è anche la squadra più rappresentata nella Nazionale italiana di Luciano Spalletti, con Meret, Di Lorenzo, Buongiorno, Politano e Raspadori convocati per la doppia sfida contro la Germania. Ma prima della pausa, l'obiettivo è tornare a vincere e ritrovare una difesa solida, visto che gli azzurri subiscono gol da otto giornate consecutive.