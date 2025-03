Serieanews.com - Napoli, colpo esotico per l’estate: Conte ha scelto il suo prossimo attaccante

Ilsta già lavorando al primodel: Antonioha chiesto l’in vista della prossima stagioneperhail suo(SerieANews.com)Ancora 10 partite e il campionato di Serie A andrà agli archivi. I prossimi 10 incontri, però, saranno determinanti per capire chi riuscirà a vincere lo scudetto. Ilè in piena corsa per una vittoria che avrebbe del clamoroso. Sarebbe infatti la seconda in appena 2 anni, un’impresa che non è riuscita neanche a Diego Armando Maradona.Per riuscirci, servirà non sbagliare più nulla o quasi. La corsa con Inter e Atalanta è apertissima. Lo scontro diretto di questa 29a giornata di campionato potrebbe consentire ai partenopei di recuperare punti su almeno una delle duendenti, se non addirittura entrambi.