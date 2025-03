Terzotemponapoli.com - Napoli Basket-Virtus Bologna, Valli: ”Partita molto difficile, vogliano dare una prova di compattezza”

Nella settima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A la S.S., allenata dal Coach, affronta domani domenica 16 Marzo, laSegafredo. Riporta il sito ufficiale della Società che l’incontro si disputerà alle ore 19:30 alla Fruit Village Arena. Match Sponsor della gara è Luema Logistics, Platinum Sponsor del club.La S.S.è reduce da tre confitte consecutive rimediate contro Venezia, Pistoia e Cremona. È in coda alla classifica del campionato con 10 punti in compagnia della Estra Pistoia. LaSegafredo, dopo il successo ottenuto nel posticipo disputato lunedì sera contro Trento, ha raggiunto la vetta della classifica e divide il primato con la Germani Brescia a quota 32 punti. Nelle ultime nove giornate di campionato ha perso solo in un’occasione a Sassari vincendo le restanti otto partite.