Spazionapoli.it - Napoli, allarme contro il Venezia? Un titolarissimo rischia per infortunio

Leggi su Spazionapoli.it

Ilgrosso:per Conte in vista della trasferta col. Di chi si tratta Ilsi prepara a una trasferta delicatail, in programma domani 16 marzo 2025, ma l’ombra degli infortuni aleggia su Castel Volturno come un temporale estivo. Oggi Antonio Conte parlerà in conferenza stampa, presentando una sfida che potrebbe rivelarsi più insidiosa del previsto.Tra rientri sperati e dubbi dell’ultima ora, il tecnico partenopeo deve fare i conti con una rosa che, nelle ultime settimane, sembra avere un appuntamento fisso con l’infermeria. E i tifosi, col fiato sospeso, si chiedono: riuscirà ila tirare fuori il coniglio dal cilindro nonostante le assenze?La buona notizia è che Pasquale Mazzocchi, fuori da tre partite per un guaio al polpaccio, dovrebbe tornare tra i convocati.