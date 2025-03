Thesocialpost.it - Napoli, agguato in centro: ucciso un 20enne, era il cugino di Annalisa Durante

– Un giovane di 20 anni è statoin una via Santa Teresa degli Scalzi, nel cuore della città, intorno alle 18.30. La vittima, identificata come Emanuele, è stata raggiunta da colpi d’arma da fuoco mentre si trovava in sella a uno scooter, nei pressi di un distributore di carburante. Soccorso e trasportato all’ospedale Vecchio Pellegrini, è deceduto poco dopo l’arrivo.Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’e di identificare i responsabili. Gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e raccogliendo testimonianze per chiarire se il giovane fosse nel mirino di un regolamento di conti o se si tratti di un’azione legata ad altre dinamiche criminali.La vicenda assume un valore ancora più drammatico per il legame della vittima con, la 14enne uccisa per errore nel 2004 a Forcella,uno scontro a fuoco tra clan rivali.