Sbircialanotizia.it - Napoli, agguato in centro: giovane di 20 anni ucciso

Leggi su Sbircialanotizia.it

Un tragico episodio si è verificato questo pomeriggio neldi, dove undi 20ha perso la vita in unavvenuto intorno alle 18:30. Secondo le prime informazioni, i carabinieri sono intervenuti in via Santa Teresa degli Scalzi, dove il ragazzo è stato colpito da proiettili sparati da ignoti e . L'articoloindi 20è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.