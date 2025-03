Sbircialanotizia.it - Naomi Ackie, da “Lady Macbeth” a “Mickey 17”: un viaggio tra talento e coraggio

Leggi su Sbircialanotizia.it

Difficile non notare l’energia diquando la si vede in azione. È un’attrice che conquista la scena con una disarmante naturalezza, e che oggi ritroviamo nel nuovo progetto di Bong Joon-ho,17. Ma prima di approdare a questo titolo tanto atteso, ha regalato performance vibranti in Blink Twice e nell’intenso I Wanna . L'articolo, da “” a “17”: untraè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.