Musica da Chigiana e Mediocredito 20 borse studio ai talenti del Sud

Leggi su Ildenaro.it

Ventidiper consentire ai giovanidelladelle regioni del Mezzogiorno di frequentare i prestigiosi corsi estivi di alto perfezionamento. L’assegnazione è il frutto dell’accordo tra Accademiadi Siena,Centrale e Bdm Banca che si rinnova e si amplia dopo il successo dello scorso anno. Quest’anno ledidel valore di 1.500 euro ciascuna andranno ai musicisti emergenti di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna che saranno ammessi allaSummer Academy 2025. I corsi di alto perfezionamento – è stato spiegato – “offrono loro un’opportunità unica per un concreto sostegno agli studi e contribuisce a promuovere l’eccellenza artistica e culturale del nostro Paese mettendo gli allievi a contatto con i più grandi nomi del panoramale internazionale, che li affiancano in percorsi mirati a trasporre l’attività didattica in produzionele e spettacolo”.