Museo dell'arte della lana, nuovi corsi tessili al via

Arezzo, 15 marzo 2025 – Ilè lieto di annunciare l’avvio deiall’interno dello Spazio Lanificio Lab, un ambiente dedicato alla sperimentazione e alla formazione sul mondo del tessile. I, in partenza da domenica 23 marzo, si svolgeranno durante il fine settimana e sono pensati per appassionati, sia principianti che esperti, offrendo l’opportunità di apprendere e approfondire le tecniche tradizionalilavorazione tessile. Tessitura a telaio, lavorazione all’uncinetto, feltraturae macramè sono i primi quattro argomenti che verranno affrontati dalle nostre proposte formative. Queste sono strutturate sia in cicli di lezioni, come per idi tessitura e uncinetto, sia in progetti da concludersi entro incontri singoli, come per il macramè e la feltratura