Sbircialanotizia.it - Muori di lei, un tuffo coraggioso nell’irrequietezza del desiderio

Leggi su Sbircialanotizia.it

Succede, a un certo punto, che la vita si incagli in una routine così prevedibile da far tremare i polsi. In quell’istante, quasi in sordina, arriva una voglia di lanciarsi, di scompigliare il solito copione e respirare un’aria nuova.di lei, il film diretto da Stefano Sardo in uscita il 20 marzo, raccoglie proprio . L'articolodi lei, undelè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.