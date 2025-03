Movieplayer.it - Muori di lei, tra Riccardo Scamarcio e Maria Chiara Giannetta: "Bisogna tornare a correre il rischio"

I protagonisti, insieme al regista Stefano Sardo, raccontano le angolazioni di un film basato sul concetto di desiderio. Al cinema dal 20 marzo. Lui, lei, l'altra. E il lockdown. Ma no, non è tutto solo come sembra. Dietrodi lei di Stefano Sardo c' il tema del coraggio, il tema del desiderio e il tema del cambiamento. "Il desiderio è il motore delle nostre vite. Appena desideriamo, infatti, deragliamo", ci dice il regista, presentando il film. "Avevo pensato a questa storia ambientandola in un pomeriggio estivo romano. Poi con il lockdown il soggetto è cambiato: un momento di crisi esistenziale clamoroso, per tutti. Vivevamo a casa un momento drammatico, ma in pigiama". La storia didi lei, scritto da Sardo e .