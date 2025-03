Lanazione.it - Muore schiacciato da una cisterna

Orvieto, 15 marzo 2025 – Dramma a Corbara. Un uomo di circa 80 anni è stato colpito ea morte dal crollo di una grandedi acqua che era collocata su un basamento. È successo nella zona del Fossatello, in un terreno agricolo a poche centinaia di metri dalla diga di Corbara. A dare l’allarme ai carabinieri di Orvieto sono stati i parenti dell’uomo che non lo hanno visto tornare a casa. L’anziano si era recato nel terreno per dei piccoli lavori agricoli. Poi il grave incidente nel pomeriggio. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco di Orvieto. Non si esclude che l’incidente possa essere legato alle recenti piogge che avrebbero indebolito e spostato il terreno sul quale laera collocata. Per una tragica fatalità l’uomo si trovava sotto laquando è avvenuto il cedimento.