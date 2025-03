Ilgiorno.it - Moussa Sangare ancora in aula, una nuova perizia per il killer di Sharon. Le accuse: contro i familiari minacce, violenza e coltelli alla gola

Bergamo – È tornato in tribunale, 30 anni, originario del Mali, in carcere a San Vittore da fine agosto per l’omicidio diVerzeni a Terno d’Isola. Questa volta è comparso davanti al giudice delle udienze preliminari: deve rispondere di maltrattamenti nei confronti della mamma, Kadiatou Diallo, e della sorella Awa (le aveva puntatoanche un coltello), episodi che risalgono al maggio 2024. Mamma e sorella, ieri assenti in, hanno deciso di non costituirsi parti civili. Entrambe, però, hanno continuato a mantenere i contatti conandandolo a trovare in carcere. L’avvocato Maj, che assisteanche nel processo per l’omicidio di, ha ottenuto di accedere al rito abbreviato condizionato però a unapsichiatrica che valuti la capacità del trentenne di stare in giudizio e di intendere e di volere al momento dei fatti.