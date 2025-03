Fanpage.it - Mouctar Diakhaby protesta e si rifiuta di indossare la maglia contro il razzismo: non è la prima volta

Leggi su Fanpage.it

Ancora unaha evitato di partecipare alle iniziative per la lotta alorganizzate dalla Liga spagnola. Il difensore francese del Valencia è in apertada quando, nel 2021 venne insultato e la Federcalcio non lo difese. Da allora si è sempreto di prestarsi a foto o dimaglie sul tema.