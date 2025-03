Ilrestodelcarlino.it - Motus, in mostra il teatro. Apre ’Future in the past’: le arti si fondono tra le sale

Il passato e il futuro si incontrano a Rimini mischiandosi in Future in the past, lache racconta per la prima volta gli oltre trent’anni di attività della compagnia teatrale. Da oggi fino al 4 maggio le stanze dell’ala nuova del Museo della città si riempiono di video, documenti sonori, testi, foto e testimonianza di tre decenni di archivio teatrale.è una compagnia fondata nel 1991 a Rimini dall’iniziativa di due studenti universitari, Enrico Casagrande e Daniela Nicolò. La pcolarità di questo progetto è che coinvolsero da subito musicisti, disegnatori e scultori, creando una narrazione rivolta a contaminare il classico teatrale per oltrepassare i confini fra i generi. Il primo spettacolo messo in scena fu Stati d’assedio e da lì iniziò una lunga serie di produzioni che hanno accompagnato gli attori fino ad oggi.