Oasport.it - MotoGP su TV8 oggi, GP Argentina 2025: orari qualifiche e Sprint, programma in chiaro

Leggi su Oasport.it

Lee ladel Gran Premio d’disi disputeranno nel pomeriggio italiano di sabato 15 marzo. Ovviamente, nella medesima giornata avranno luogo anche ledi Moto2 e Moto3. Le categorie formative non avranno però alcun appuntamento nel quale saranno conferiti punti valevoli per il Mondiale.Come d’abitudine, le sessioni di qualifica serviranno a stabilire ogni griglia di partenza del weekend. Dunque, quella della, avrà valore doppio, in quanto sarà utilizzata sia per lache andrà in scena poche ore dopo, sia per il Gran Premio indomenica.Il circuito di Termas de Rio Hondo misura 4.806 metri. Si tratta di un tracciato veloce e scorrevole, ma essendo poco utilizzato offre un asfalto sporco a inizio weekend. Il meteo, inoltre, qui è spesso un incognita.