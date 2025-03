Oasport.it - MotoGP, Marc Marquez vince in scioltezza la Sprint in Argentina. Bagnaia ancora terzo

Dopo il weekend perfetto in Thailandia,conserva la sua imbattibilità in questo avvio di stagione da sogno e si impone dalla pole position anche nelladel Gran Premio d’, secondo round del Mondiale2025. L’otto volte campione iridato ha ribadito la sua netta superiorità nella gara breve di Termas de Rio Hondo, confermando un feeling eccezionale con la Ducati ufficiale GP25 e candidandosi ad una nuova doppietta.Sabato trionfale per l’intera famiglia, con Alex che ha conservato la seconda posizione della qualifica restando in scia al fratello fino a pochi giri dalla fine pagando un po’ dazio nel finale con la Ducati GP24 del team Gresini. Top3 completatauna volta (stesso podio dellae del GP della Thailandia) da Francesco, incapace di tenere il ritmo della coppia di testa ma comunque superiore al resto della concorrenza.