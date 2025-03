Oasport.it - MotoGP, Marc Marquez: “Contento per la pole. Per la Sprint Race avrò vicino Alex e Bagnaia”

prosegue nel suo percorso netto. Dopo aver dominato la scena in Thailandia, infatti, il Cabroncito inizia con il piede giusto anche nel secondo weekend di gare. Lo spagnolo, infatti, ha conquistato laposition del Gran Premio di Argentina, secondo appuntamento del Mondiale di2025.Sullo splendido scenario del tracciato di Termas de Rio Hondo il pilota del team Ducati Factory ha messo a segno un ottimo 1:36.917 con 246 millesimi sul fratello(Ducati Gresini), mentre completa la prima fila il francese Johann Zarco (LCR Honda) a 288. Quarta posizione per Francescoa 351 millesimi, quinta per Pedro Acosta a 357, mentre è sesto Fabio Di Giannantonio a 369. Settima posizione per Fabio Quartararo a 430, ottava per Franco Morbidelli a 465, quindi nonoo Bezzecchi a 497, mentre completa la top10 Joan Mir a 679.