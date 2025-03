Oasport.it - MotoGP, Johann Zarco: “Prima fila meglio del previsto: cogliere l’opportunità di lottare con i Marquez”

ha firmato il terzo tempo nelle qualifiche del GP di Argentina, seconda tappa del Mondialeche va in scena sul circuito di Termas de Rio Hondo. Il centauro francese si è reso protagonista di una prestazione incredibile in terra sudamericana, facendo volare la Honda in maniera inattesa e inaspettata: in sella alla moto della scuderia giapponese è riuscito a conquistare lae partirà così alle spalle dei fratellinella Sprint Race di oggi pomeriggio e nel Gran Premio di domani.Il transalpino ha chiuso con un ritardo di 0.288 dall’incontenibile Marce a 42 millesimi da Alex, lasciandosi alle spalle Francesco Bagnaia con l’altra Ducati ufficiale, a dimostrazione della bontà della sua prova. Il pilota proverà a brillare anche in gara, c’è grande curiosità sul rendimento della Honda sul passo e per capire se può davvero essere una pretendente al podio in questo intenso fine settimana che segue l’appuntamento d’apertura in Argentina.