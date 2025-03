Sbircialanotizia.it - MotoGP Argentina: Orari Qualifiche e Dove Guardarle in TV

Leggi su Sbircialanotizia.it

La stagione diprosegue con il Gran Premio d’. Oggi, sabato 15 marzo, si svolgeranno lesul circuito di Termas de Rio Hondo, mentre la gara principale è prevista per domenica 16 marzo. In casa Ducati, le aspettative sono alte: Marc Marquez, reduce dalla vittoria in Thailandia, punta a confermare il suo dominio, . L'articoloin TV è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.