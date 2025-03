Lapresse.it - MotoGp Argentina, Marc Marquez in pole davanti al fratello Alex

ha conquistato laposition nel Gran Premio, secondo appuntamento del Mondiale a due ruote. Il pilota della Ducati ufficiale ha girato in 1'36?917 precedendo ildi 246 millesimi, terzo a sorpresa Johann Zarco con la Honda LCR di Lucio Cecchinello., quarto Pecco BagnaiaApre la seconda fila Pecco Bagnaia, quarto con l'altra Ducati a 351 millesimi dallo spagnolo. Accanto a lui scatteranno Pedro Acosta con la KTM e Fabio Di Giannantonio con la moto del team VR46. La sprint race è in programma alle ore 19. Persi tratta della 68anella classe regina.