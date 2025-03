Sport.quotidiano.net - MotoGp Argentina 2025: Marc Marquez strappa la pole davanti al fratello Alex, quarto Bagnaia. La griglia di partenza

Buenos Aires 15 marzo- Ancora sotto il segno di, così come in Thailandia anche in. Nelle qualifiche del circuito di Termas de Rio Hondo, il pilota spagnolo tiene tutti a distanza: oltre due decimi di margine perre laposition per la seconda gara consecutiva. Si ripete il copione della prima gara dell'anno con ilalle sue spalle, mentre scivola in quarta posizione: poco feeling per l'italiano con la pista sudamericana. Sorprendente Johan Zarco su Honda con il terzo posto, mentre più lontani gli altri italiani: Di Giannantonio sesto, Morbidelli ottavo e Bezzecchi nono con la prima Aprilia delladi. Qualifiche 1 Nel primo turno di qualifica come al solito si affrontano i piloti più lenti delle sessioni di prove libere.